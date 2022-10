«Outer Range» geht bei Amazon weiter

US-Fernsehen

Das Science-Fiction-Westerndrama mit Josh Brolin bekommt eine zweite Runde.

Amazon Prime Video hatfür eine zweite Staffel verlängert. Charles Murray, der bei Amazon Studios unter Vertrag steht, wird die Serie als Showrunner übernehmen, nachdem Staffel 1 von Brian Watkins produziert wurde. Watkins wird weiterhin als ausführender Produzent fungieren.In dem Sci-Fi-Westerndrama spielt Josh Brolin die Hauptrolle des Royal Abbott, eines Ranchers, der um den Schutz seiner Familie kämpft und am Rande der Wildnis von Wyoming ein Geheimnis entdeckt. Die Abbotts haben das Verschwinden ihrer Schwiegertochter Rebecca (Kristen Connolly) zu verkraften und geraten weiter an den Rand des Abgrunds, als die Tillersons, die protzigen Besitzer der benachbarten, profitorientierten Ranch, ein Spiel um ihr Land machen. Ein vorzeitiger Todesfall in der Gemeinde setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, die sich mit dem Auftauchen einer mysteriösen schwarzen Leere auf der westlichen Weide der Abbotts zuspitzt. Imogen Poots, Lili Taylor, Tamara Podemski, Lewis Pullman, Tom Pelphrey, Noah Reid, Shaun Sipos, Isabel Arraiza, Olive Abercrombie und Will Patton spielen ebenfalls mit.Watkins produziert zusammen mit Murray, Brolin, Zev Borow, Heather Rae, Robin Sweet, Tony Krantz, Amy Seimetz, Lawrence Trilling sowie Dede Gardner, Jeremy Kleiner und Brad Pitt im Auftrag von Plan B Entertainment, das für Amazon Studios produziert. Seimetz und Trilling führen auch bei den Episoden Regie, ebenso wie Alonso Ruizpalacios und Jennifer Getzinger.