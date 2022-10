«Die Kaiserin» steigt auf Platz drei ein

VOD-Charts

Die Amazon-Fernsehserie «The Rings of Power» bleibt auf Rang eins.

Am Freitag erschien bereits die siebte Folge des Eposbeim Streamingdienst von Amazon. Die Fernsehserie von New Line Cinema und Amazon Studios, die von J. D. Payne und Patrick McKay konzipiert wurde, erreichte zwischen 30. September und 6. Oktober 2022 insgesamt 9,34 Millionen Views. Auf dem zweiten Platz folgt die AMC-Serie, die bei Netflix Disney+ , Prime Video und Sky verfügbar ist.Die deutsche Netflix-Seriestartete vor acht Tagen. Devrim Lingnau, Philip Froissant und Svenja Jung erreichte dreieinhalb Millionen Abrufe, obwohl die Besprechungen der Serie eher negativ ausfielen. Platz vier schnappte sich die vierteilige Dokumentationmit 2,87 Millionen Abrufen.Die zwei weiteren Plätze bekamen die üblichen Verdächtigen:(2,00 Mio.) und(1,93 Mio.) Die Animationsserieerreichte in dieser Woche 1,93 Millionen Abrufe.(1,79 Mio.),(1,76 Mio.) und(1,72 Mio.) runden die Topliste ab.