Hulu bestellt fünfte «Solar Opposites»-Staffel

US-Fernsehen

Die frohe Kunde wurde den Fans auf der New York Comic Con mitgeteilt.

Hulu hat die Zeichentrickseriefür die fünfte Staffel verlängert. Die Nachricht wurde am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion über die Serie auf der New York Comic Con bekannt gegeben.Die Verlängerung der 5. Staffel kommt noch vor der Ausstrahlung der vierten Staffel der Serie. Staffel 3 der Serie wurde im Juli auf Hulu/Disney+ veröffentlicht, Staffel 4 mit 12 Episoden soll irgendwann im Jahr 2023 Premiere haben. Die Serie hat bereits mehrere Feiertagsspecials ausgestrahlt, zuletzt das «Sinister Halloween Scary Opposites Solar Special», das am 3. Oktober auf Hulu erschien. Zur Veröffentlichung von Disney+ gibt es noch keine Informationen.Justin Roiland, der vor allem als Schöpfer der Adult Swim-Serie «Rick and Morty» mit Dan Harmon bekannt ist, hat «Solar Opposites» zusammen mit dem Schöpfer von «Star Trek: Lower Decks», Mike McMahan, entwickelt. Die Serie dreht sich um ein Team von vier Außerirdischen, die sich nicht einig sind, ob die Erde furchtbar oder großartig ist. Korvo (Roiland) und Yumyulack (Sean Giambrone) sehen nur die Umweltverschmutzung, den krassen Konsum und die menschliche Schwäche, während Terry (Thomas Middleditch) und Jesse (Mary Mack) ihr Fernsehen, Junkfood und Spaß lieben. Ihre Aufgabe ist es, den Pupa zu beschützen, einen lebenden Supercomputer, der sich eines Tages zu seiner wahren Form entwickeln, sie verschlingen und die Erde terraformen wird. Roiland und Mike McMahan fungieren neben Josh Bycel als ausführende Produzenten, während 20th Television Animation als Studio fungiert.