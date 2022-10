«Doc Caro» startet überdurchschnittlich

Quotennews

Vor sieben Tagen war das «Sat.1 Spezial» kein Straßenfeger. Der Start der fünfteilige Serie verlief halbwegs gut.

Vor acht Tagen strahlte Sat.1 ein Special zur schlechten Lage der deutschen Krankenhäuser aus. Am Donnerstag legte die Fernsehstation nach und startete mit einer Woche Verspätung die Sendung. Ein Jahr lang hat das Sat.1-Team die Ärztin Dr. Carola Holzner begleitet, die auf Social-Media über 500.000 Fans vorweisen kann.1,10 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren verfolgten den Auftakt der zweistündigen Show, in der die zweifache Mutter aus Duisburg begleitet wurde. Beim Auftakt der fünfteiligen Reihe ging es hoch hinaus, denn die Ärztin setzte ihre Ausbildung zur Hubschrauber-Notärztin fort und flog zu einem schweren Motorrad-Unfall nach Koblenz. Die Premiere sicherte sich einen Marktanteil von 4,5 Prozent. Der Fall eines dreijährigen Mädchens interessierte aber nur 0,44 Millionen 14- bis 49-Jährige, der Marktanteil belief sich dennoch auf gute 8,2 Prozent.Eine neue Ausgabe vonerreichte auf dem 22.15 Uhr-Slot 0,77 Millionen Menschen ab drei Jahren, beim Gesamtpublikum wurden 4,5 Prozent erzielt. Die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung (AGF) verzeichnete 0,29 Millionen Umworbene, sodass man auf 7,1 Prozent kam.mit dem Thema „Zwischen Leben und Tod – Einsatz für die Luftretter“ interessierte 0,47 Millionen Zuseher, die für 4,0 Prozent Marktanteil standen. In der Zielgruppe sahen 5,9 Prozent zu.