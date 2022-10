Neue «Scooby-Doo»-Serie mit zahlreichen Sprechern

US-Fernsehen

Hinter dem Erwachsenen-Format steht Mindy Karling, die derzeit zahlreiche Projekte betreut.

Diese Woche geisterte bereits durch die sozialen Medien, dass Velma im neuesten «Scooby-Doo»-Film offiziell lesbisch ist. Bekommt das Mitglied der Mystery Inc. mehr Liebe in Mindy Kalings kommender Zeichentrickserie für Erwachsene, die bei HBO Max spielt?Während einer Podiumsdiskussion am Donnerstag auf der New York Comic Con enthüllte Kaling die Starbesetzung von, zu der Sam Richardson als Shaggy, Constance Wu als Daphne und Glenn Howerton als Fred gehören. Kaling wird Velma die Stimme leihen. Weitere Sprecher sind Jane Lynch, Wanda Sykes, "Weird Al" Yankovic, Russell Peters, Melissa Fumero, Stephen Root, Gary Cole, Ming-Na Wen, Ken Leung, Cherry Jones, Frank Welker, Fortune Feimster, Yvonne Orji, Sarayu Blue, Nicole Byer, Shay Mitchell, Debby Ryan, Kulap Vilaysak und Karl-Anthony Towns.Laut der Beschreibung erzählt die Serie "die Entstehungsgeschichte von Velma Dinkley, dem unbesungenen und unterschätzten Gehirn der Scooby-Doo Mystery Inc.-Bande. Dieser originelle und humorvolle Dreh entlarvt die komplexe und farbenfrohe Vergangenheit eines der beliebtesten Geheimniskrämer Amerikas." Die erste Staffel, die zehn Folgen umfasst, soll nächstes Jahr Premiere feiern.