ZDF macht «Neuland» zum Event

TV-News

Die Serie wird nach Weihnachten, aber vor Silvester einen Platz im Programm finden.

Mithat die Mainzer Fernsehstation ein weiteres Serienhighlight im Köcher. Die sechsteilige Serie mit Anneke Kim Sarnau, Mina Tander, Franziska Hartmann und Peri Baumeister wird nach Weihnachten Free-TV-Premiere feiern. Das ZDF möchte die Episoden am 27. und 28. Dezember jeweils um 22.15 Uhr ausstrahlen. Bereits am Montag, den 14. November, landen alle Episoden in der ZDFmediathek.„Wir freuen uns, mit «Neuland» eine Serie von Orkun Ertener zu präsentieren. Er entwirft eine Serienwelt, in der es um optimierte Mittelstandskinder geht, um hilflose Eltern und um Gewalt an Schulen“, teile Heike Hempel, Redaktionsleiterin Fernsehfilm/Serie II. „Er schafft es, dieses gesellschaftlich aktuelle Thema mit einer packenden und komplexen Spannungserzählung zu verbinden. Darin und in der Bereitschaft, zu überraschen und Figuren zu erzählen, die wir so im deutschen Fernsehen noch nicht gesehen haben, besteht die Meisterschaft von Orkun Ertener. Das macht aus "Neuland" eine besondere Serie über unsere Zeit.“Darum dreht sich die sechsteilige Miniserie: Die alleinerziehende Mutter Alexandra Brandt verschwindet spurlos. Ihre Schwester Karen, Berufssoldatin, wird von einem Auslandseinsatz in Mali nach Hause gerufen, um sich ihrer Nichten anzunehmen. Was niemand weiß: Karen ist seit einem traumatischen Einsatz in Afghanistan suchtkrank. Wie eine Außerirdische landet sie in der Kleinstadtidylle, die sich jedoch als trügerisch entpuppt. In vielen Familien brodelt es, an der Grundschule kommt es zu Gewalt zwischen den Kindern, ein Flüchtlingsjunge wird zum Sündenbock erklärt. Inmitten der Eskalationen ringt Karen mit dem Druck, sich ihrem Trauma zu stellen, um langfristig für ihre Nichten da sein zu können. Als das Rätsel um Alexandras Verschwinden aufgeklärt wird, lebt jedoch eine dunkle Lüge weiter.