RTLZWEI startet seine «Südklinik am Ring»

TV-News

Wie das Unternehmen mitteilte, habe man von filmpool insgesamt 80 Episoden geordert.

Sat.1-Chef Daniel Rosemann plant den großen Wurf und setzt damit auch auf das Ende von sämtlichen Scripted-Realitys. In dem wenige Kilometer entfernten Grünwald erkannte der frühere ProSieben-Chef Andreas Bartl die Chance und handelte mit den Verantwortlichen von filmpool neue Verträge aus.Die Fernsehsendung «Klinik am Südring», die bei Sat.1 doch beachtliche Zuschauerzahlen vorweisen kann, wird weitergehen. Bereits am Montag, den 24. Oktober 2022, strahlt die Fernsehstation um 16.05 Uhraus. Das Team hinter der Kamera bleibt ähnlich besetzt, wie auch die Akteure vor der Kamera. Die Verantwortlichen von RTLZWEI erhoffen sich einen Quotenschub am Nachmittag.Spannend bleibt die Reaktion von Sat.1: «Klinik am Südring» soll nach derzeitigem Stand auch weiterhin im Programm verbleiben und um 15.00 Uhr ausgestrahlt werden. Im Anschluss könnten also die Zuschauer schnell zur Neuauflage zu RTLZWEI wechseln. Zur selben Zeit feiert im Übrigen der Sat.1-TalkPremiere.