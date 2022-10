Chicken Soup angelt sich Phil Oppenheim

Köpfe

Das Streaming-Unternehmen, das Redbox und Crackle besitzt, schnappt sich einen Altbekannten.

Chicken Soup for the Soul Entertainment, das Streaming-Entertainment-Unternehmen, das nach der Bestseller-Serie von Selbsthilfebüchern benannt ist, hat Phil Oppenheim als Chief Content Officer eingestellt.In dieser neu geschaffenen Position wird Oppenheim die Content-Strategie für physische und Streaming-Plattformen für alle Objekte von Chicken Soup for the Soul Entertainment leiten, einschließlich Redbox - das CSSE in diesem Jahr für 370 Millionen Dollar gekauft hat - und Crackle, dem von Sony Pictures Television übernommenen Streaming-Dienst. Er beginnt bei Chicken Soup for the Soul Entertainment am 1. November und berichtet an den Präsidenten Jonathan Katz."Phil ist ein echtes Einhorn", sagte Katz. "Er ist eine Führungskraft mit weitreichender Erfahrung in verschiedenen Streaming-Marken und Geschäftsmodellen sowie mit großer Erfahrung in der Leitung einiger der erfolgreichsten linearen TV-Sender. Phil hat zu jedem Zeitpunkt seiner Karriere dazu beigetragen, Zuschauerzahlen und Umsätze zu steigern, und wir sind unglaublich glücklich, ihn im Team zu haben."