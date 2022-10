Digital Natives: Nina Ensmann

Interview

Seit dem Sommer die Schauspielerin aus Münster in «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» zu sehen.

Was ich an meinem Beruf so liebe, ist die Vielfältigkeit und Tiefe. Jeder Charakter, den man spielen darf, ist anders. Man hat aber auch die Möglichkeit sich durch die Arbeit ein Stück weit selber kennenzulernen. Als Schauspielerin lebt man sein Leben sehr intensiv. Denn jede Lebenserfahrung, egal ob positiv oder negativ, kann man in seine Arbeit einfließen lassen.... denn davon lebt die Schauspielerei.In meinem Schauspielalltag benötige ich unbedingt meinen Textund in meinem privaten Leben benötige ich nur ein herzhaftes Lachen am Tag. Meiner Meinung nach ist jeder Tag ein Guter, solange ich nur einmal richtig gelacht habe.Ich informiere mich täglich über die gängigen Newswebseiten, schaue regelmäßig NTV und abends die Nachrichten. Fürs Wochenende habe ich tatsächlich ganz klassisch eine Zeitung abonniert, ich liebe es, sonntags gemütlich beim Kaffee zu lesen.International würde ich super gerne einmal mit Jennifer Lawrence arbeiten, ich sehe sie einfach so gerne spielen!National würde ich gerne einmal mit Carin Z. Tietze, meiner liebsten Gerit Kling und guten Freund Florian Odendahl zusammenarbeiten.Man sollte immer fragen, wenn man etwas auf dem Herzen oder eine Frage hat... was ist das Schlimmste was man bekommen kann?!?... ein "NEIN" ... 😀Lächle die Menschen an ... in den meisten Fällen wird dir ein Lächeln zurückgeschenkt und das macht den Tag um 100 Prozent schöner!!Ich telefoniere mit meinen Liebsten und dann schaue ich mir noch einen Film oder Serie an. Ich war schon immer ein Fernsehkind!Ich gehe mit meinem Hund spazieren und mache Sport. Entweder gehe ich joggen oder ich powere mich mit meinen Hanteln und Cardio aus! Es gibt einfach nichts Besseres als Muskelkater!!Ich nutze fast ausschließlich Instagram. Ich sollte mehr Tik Tok machen, aber dafür bräuchte ich mal einen Tik Tok Profi an meiner Seite. 😀Schnelle Antwort ... Gar keine ... 😀Da ich ein absolutes Fernsehkind bin, bin ich natürlich auch ein großer Fan von Streaming-Diensten, obwohl nichts über ein Kinoerlebnis geht. Ich streame via RTL+, Netflix und Amazon Prime.