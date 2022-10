Penny und die Physiker laufen in Höchstform auf

TV-News

Der Fernsehsender ProSieben kramt eine Serie aus dem Archiv, der die Hauptsendezeit füllen soll.

Am 25. November 2022 wurde die letzte Folge der Seriebei ProSieben ausgestrahlt. Am Montag, den 24. Oktober 2022, setzt ProSieben auf die Sitcom, die dem Sender seit Jahren gute Werte beschert. Doch wer soll einschalten, wenn die Serie in Dauerrotation läuft? Insgesamt acht Episoden strahlt ProSieben ab 20.15 Uhr aus, ehe diese ab Mitte Mitternacht wiederholt.Eine Erklärung lieferte ProSieben nicht mit, warum man tatsächlich auf 16 Episoden in der Primetime setzt. Weitere drei Episoden sind am Nachmittag zu sehen. Um welche Episoden es sich schlussendlich handelt, teilte ProSieben ebenfalls noch nicht mit. Vielleicht muss ProSieben einige Episoden nachholen? «The Big Bang Theory» war seit Mai 2022 nicht mehr in der Hauptsendezeit der Fernsehstation vertreten. Damals lief es auf dem 22.15 Uhr-Slot aber überhaupt nicht gut. Die letzten beiden Episoden erreichten nur 0,43 sowie 0,41 Millionen Zuschauer. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden lediglich 5,2 und 6,4 Prozent Marktanteil erfasst.An neuen Formaten mangelt es ProSieben nicht: Bereits seit Wochen werden am Vormittag neue Folgen von «The Neighborhood» ausgestrahlt. Insgesamt liegen von der CBS-Serie, die von CBS Studios produziert wird, aktuell 86 Episoden vor. In der Hauptrolle ist Cedric the Entertainer zu sehen.