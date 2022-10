Für Nora Tschirner ist es «Reine Kopfsache»

TV-News

Der Fernsehsender VOX strahlt ein neues Format mit der erfolgreichen Schauspielerin aus.

Die bekannte und beliebte Schauspielerin hat ein Problem: Seit einem Kanu-Unfall will sie eine innere Blockade loswerden. Die «Keinohrhasen»-Darstellerin will unter anderem wissen, welche Trainingsmethoden sich dafür eigenen. Sie möchte nämlich leistungsfähiger, mutiger und kreativer werden. Was passiert im Gehirn? Auch das will VOX den Zuschauern näher bringen.Die neue Sendungwird am Mittwoch, den 2. November 2022, um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die Produktionsfirma ist Mina TV, als Experten angelte man sich Dr. Boris Nikolai Konrad, Dr. Dr. Daniel Wagner und Thomas Dietz und Anna von Boetticher. Bereits seit einigen Wochen setzt VOX am Mittwochabend nicht mehr auf Serien, sondern auf Factual-Formate.Wie lässt man Allerheiligen ausklingen? VOX hat einen Tipp:sind am 1. November zu sehen. Mit dabei sind unter anderem Steffi und Roland, die eine portable Dusch- und Umkleidekabine dabei haben. Doch zunächst muss das Gerät erst aufgebaut werden. Auch Ingrid und Otto sowie Detlef und Nicole testen die „Quick Shower Cabin“.