HBO Max entwickelt neue Comedy

US-Fernsehen

Diese kommt von Dan Levy, der auch als Autor bei «How I Met Your Father» aktiv war.

Dan Levy hat die Multi-Kamera-Komödiezur Entwicklung bei HBO Max angemeldet. Die halbstündige Serie würde "drei selbstverliebten besten Freunden (Marcus, Dave und Sara) in ihren frühen Zwanzigern folgen, die alle bei demselben schrecklichen Start-up arbeiten und alle ihren Chef verdammt hassen", so die offizielle Logline.Das Trio will ein neues Leben beginnen, Marcus, der Anführer der Gruppe, glaubt, dass der einzige Weg dorthin darin besteht, seinen schrecklichen Job zu kündigen. Doch bevor Marcus seine Chance bekommt, feuert ihn sein Chef. Jetzt hasst er ihn wirklich.Levy hat die Serie entwickelt und fungiert als ausführender Produzent und Showrunner. Er ist ausführender Produzent mit der Firma Screaming Elliot Productions.