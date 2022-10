Lionsgate TV-Chef verlängert Kontrakt

Köpfe

Kevin Beggs wird für weitere Jahre das Unternehmen leiten.

Kevin Beggs, Chairman und Chief Content Integration Officer der Lionsgate Television Group, hat eine mehrjährige Vertragsverlängerung unterzeichnet. Unter der Leitung von Beggs hat Lionsgate derzeit drei Fernsehserien im Programm - «Home Economics» bei ABC, «Welcome to Flatch» bei Fox und den Hit «Ghosts» bei CBS. Außerdem hat das Studio kürzlich einen Serienauftrag von NBC für eine noch unbetitelte Multicam von Mike O'Malley mit Jon Cryer in der Hauptrolle erhalten."Kevin und sein Team haben großartige Arbeit beim Aufbau von Lionsgate Television zu einem erstklassigen Anbieter von wertvollen Premium-Inhalten für Käufer im gesamten Ökosystem geleistet", sagte Lionsgate-CEO Jon Feltheimer. "Kevin ist ein vertrauenswürdiger Partner, dessen unternehmerischer, innovativer und kooperativer Ansatz unsere Unternehmenskultur in ihrer besten Form widerspiegelt. Unter seiner Führung ist unser Fernsehgeschäft in der Lage, seine Profitabilität weiter zu steigern und seine angesehene Marke zu stärken."Neben der Ausstrahlung produziert Lionsgate für Starz die Erfolgsserie «Power», deren Spin-offs «Ghost», «Raising Kanan» und «Force» derzeit ausgestrahlt werden, sowie zahlreiche weitere Shows bei dem Premium-Kabelsender. Insgesamt hat Lionsgate mehr als 100 geskriptete und ungeskriptete Sendungen in seinem Portfolio verteilt.