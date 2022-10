Joyn bringt Slavik zurück

TV-News

Nicht nur «Auf Staats Nacken», sondern auch «Nicht erregen» kehrt ins Streaming-Fernsehen zurück.

Die ProSiebenSat.1-Tochter Joyn hat nun neue Folgen für Slavik Junge angekündigt. Die mehrfach prämierten Webformate werden auch in Zukunft Teil der digitalen Strategie des Unternehmens sein. Hinter dem Entertainer steht Mark Filatov.Schon am 27. Oktober wird die zweite Staffel vonstarten. Joyn deklariert das Format als „authentische Doku-Comedy“ über die menschliche Sexualität. Wie das Unternehmen weiter bekannt gab, wird die Sendung exklusiv beim Streaminganbieter laufen, aber kostenlos angeboten. Begleitet wird Slavik von einer Sexologin, welche die ungewöhnlichen Fetische therapeutisch einordnet. Sex Clubs, Outdoor-Sex, die Ausbildung zur Domina und zum Dominus sowie die sexuelle, künstlerische Verwirklichung sind Teil der Sendung.Die vierte Runde vongeht ab 17. November auf Sendung. Mangels Perspektive und Zukunft in der Bundesrepublik wandert Slavik kurzerhand aus. Slavik wittert seine Chance, in Mallorca Fuß zu fassen. Bei einem Meet and Greet im Megapark auf der Baleareninsel verkündet er seinen zukünftigen Untertannen ganz offiziell, dass er dort den Posten den Königs übernehmen werde.