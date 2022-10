Karolin Kandler wechselt zu «Newstime»

Köpfe

Die «Tagesschau»-Sprecherin wird schon bald aus ihrer Heimatstadt berichten.

Seit dem 8. April 2018 ist Karolin Kandler für die Nachtausgaben, die 09.00 Uhr-Folge und die Tagesschau24-Ausgaben derals Sprecherin eingesetzt. Die aus Lübz aus Mecklenburg-Vorpommern kommende Moderatorin hat durch ihre Arbeit bei Sky Sport News ihren Lebensmittelpunkt nach München verlegt.Jetzt hat sie einen Vertrag, wie die „Bunte“ schreibt, beim Münchener Fernsehsender ProSieben unterzeichnet. Bislang pendelte die Moderatorin mit dem ICE zwischen München und Hamburg und nahm dafür sechs Stunden Zugfahrt in Kauf. „Ich freue mich darauf, Teil eines neuen, dynamischen Teams zu sein. Ich habe wahnsinnig Lust auf das Projekt und die Marke. Natürlich bin ich auch froh, nicht mehr pendeln zu müssen und meine Kinder in Zukunft jeden Abend selbst ins Bett zu bringen."Die ProSiebenSat.1-Gruppe produziert ab Januar 2023 die Nachrichten aus dem eigenen Haus. Bislang stehen die Studios noch im Axel Springer-Neubau neben den Bild- und Welt-Studios. Bessere Arbeitszeiten sind Kandler sicherlich sicher, aber auch Linda Zervakis wechselte vor knapp eineinhalb Jahren vom ARD-Flaggschiff an die Isar. Ihren traurigen Höhepunkt der Karriere erlebte sie vergangene Woche als sie für «Zervakis & Opdenhövel. Live» Betrunkene auf der Wiesn zur politischen Lage interviewen musste.