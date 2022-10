«RTL Samstag Nacht»: Das Wiedersehen kommt

TV-News

Bereits seit längerer Zeit ist das Special angekündigt. Doch Programmänderungen wurde nun der neue Sendetermin enthüllt.

Durch den kurzzeitigen Erwerb der Basketball-Europameisterschaft wurde das RTL-Programm gleich an drei Stellen durcheinander gewirbelt. Unter anderem wurde das Finale von «Lego Masters» auf einen Samstag verschoben, weshalb zahlreiche Eventshows ihren Starttermin verloren. Nun haben die Programmplaner von RTL ein Datum für die Gala gefunden.wird voraussichtlich am Samstag, den 29. Oktober, um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Olli Dittrich, Wigald Boning, Stefan Jürgens, Tanja Schumann, Tommy Krappweis, Mark Weigel und Esther Schweins präsentieren Sketche, Parodien und Musik zur besten Sendezeit. Durch den Show-Abend führt der ehemalige Produzent der Kult-Comedy Hugo Egon Balder. Mirco Nontschew kann aufgrund seines Ablebens im vergangenen Dezember nicht dabei sein.Hugo Egon Balder, Moderator: "Mal rein hypothetisch, wenn jetzt auch «Tutti Frutti» oder «Alles Nichts Oder?!» zurückkommen sollten, hat RTL die 90er definitiv durchgespielt! Als damaliger Produzent nun das große «RTL Samstag Nacht»-Wiedersehen zu moderieren und auf die alte Truppe zu treffen, macht mich sehr glücklich. Das wird ein Spaß! Es versteht sich von selbst, dass wir in der Show natürlich auch unserem Freund Mirco Nontschew würdig gedenken." Clips von früher strahlt RTL am Wochenende im Nachtprogramm aus, ganze Folgen sind hingegen bei RTL+ abrufbar.