Sat.1 widmet sich wieder dem Penny-Markt

TV-News

Die Videos auf YouTube vom Reeperbahn-Supermarkt sind ein Hit. Sat.1 backt damit wohl kleinere Brötchen.

Vor zwei Jahrzehnten widmete sich das Team von Spiegel TV dem verrückten Supermarkt Penny auf der Hamburger Reeperbahn. Die Penny-Filiale zog nicht nur allerhand illustre Gäste aus Hamburg an, inzwischen ist der Ort ein bekannter Ort für Touristen. Rund 15.000 unterschiedliche Gäste sollen wöchentlich den Markt besuchen.Sat.1 wird am Donnerstag, den 27. Oktober 2022, um 23.25 Uhr eine weitere Reportage zum Thema ins Programm nehmen.ist Teil von «Spiegel TV Reportage». Doch auf allzu hohe Quoten kann sich Sat.1 nicht freuen, denn Reportage-Reihe holt sammelt am späten Donnerstagabend nur wenig Fernsehzuschauer ein.Die letzte Ausgabe, die bislang gesendet wurde, erzielte am 25. August 2022, nur 0,23 Millionen Zuschauer. 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten fünf Prozent Marktanteil. Bei YouTube sind die Clips riesige Erfolge. Die jüngste Dokumentation aus den Corona-Jahren sicherte dem Spiegel 4,3 Millionen Abrufe. Der Originalfilm zählt 7,3 Millionen Klicks.