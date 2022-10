«Rust» wird im Januar fortgesetzt

Kino-News

Die Verantwortlichen haben sich mit den Hinterbliebenen geeinigt.

Fast ein Jahr nachdem Haylna Hutchins am Set von Alec Baldwins Westerndurch eine scharfe Kugel aus einer Requisite getötet wurde, hat sich der Nachlass der verstorbenen Kamerafrau mit der Filmproduktion geeinigt. Überraschenderweise wird die Produktion des Films im Januar wieder aufgenommen."Wir haben, vorbehaltlich der gerichtlichen Genehmigung, einen Vergleich für unsere Klage wegen widerrechtlicher Tötung gegen die Produzenten von «Rust», einschließlich Alec Baldwin und Rust Movie Productions, LLC, geschlossen. Als Teil dieses Vergleichs wird unsere Klage abgewiesen", sagte Matthew Hutchins, der Ehemann der verstorbenen Halyna Hutchin.Als Teil des Vergleichs wird Hutchins ausführender Produzent des Films, der im Januar 2023 mit allen Hauptdarstellern an Bord fortgesetzt werden soll. "Ich habe kein Interesse daran, mich an Schuldzuweisungen zu beteiligen", sagte Hutchins. "Wir alle glauben, dass der Tod von Halyna ein schrecklicher Unfall war. Ich bin dankbar, dass die Produzenten und die Unterhaltungsbranche zusammengekommen sind, um Halynas letztes Werk zu würdigen."