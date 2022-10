«Die Kryptoqueen» feiert Online-Premiere

TV-News

Ende November 2022 findet die vierteilige Reportage als Zusammenschnitt auch im Ersten statt.

Derzeit kursieren zahlreiche Kurz-Dokumentationen von Ruja Ignatova im Internet, doch keine Redaktion widmete sich so ausführlich wie die der ARD. Die True Crime-Serie skizziert den größten Internet-Betrug, begangen von der geheimnisumwitterten Deutsch-Bulgarin, ihre beispiellose Erfolgsgeschichte, ihren Absturz und ihr plötzliches Verschwinden. Ignatova ist heute die meist gesuchte Frau der Welt.Mit der angeblichen Kryptowährung OneCoin hatte sie weltweit über drei Millionen Anleger betrogen und mehrere Milliarden Euro erbeutet. Vor fünf Jahren - am 25. Oktober 2017 - verschwand sie spurlos und steht bis heute auf der Fahndungsliste des FBI. Ihr Betrug und das Verschwinden der Milliarden sind nicht aufgeklärt, ihre Opfer warten auf Entschädigung. Die Serie zeigt, wie Ignatova flüchtete, wer ihr half unterzutauchen und ihr Geld zu waschen. Die Spuren ziehen sich um den ganzen Globus.Die ARD Mediathek hat vier Dokumentation von einer Laufzeit von 30 Minuten zur Verfügung gestellt. Die Filme sind ab 5. November abrufbar. Bereits am 28. November 2022 folgt um 23.20 Uhr der 90-minütige Dokumentarfilm.