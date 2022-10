NDR startet das «Helsinki-Syndrom»

TV-News

Die neue schwedische Serie, die zusammen mit arte produziert wurde, läuft gleich auf mehreren Sendern.

Der Norddeutsche Rundfunk, der deutsch-französische Kultursender arte und die ARD Mediathek präsentieren im November die Fernsehserie, in der ein finnischer Unternehmer und Familienvater vier Journalisten als Geiseln nimmt. Zwischen Juni und September 2021 wurde die Serie in Finnland gedreht, entstanden sind acht 50 minütige Episoden.„Die 8-teilige Thrillerserie «Helsinki-Syndrom» ist für den NDR in mehrfacher Hinsicht ein Glücksfall. Uns hat zum einen das Kreativteam überzeugt - Charakterdarsteller Peter Franzén ist in Deutschland bekannt aus der Serie «Vikings», Head-Autor Miikko Oikkonen und die Produktionsfirma Fisher King Production haben zuletzt mit «Bordertown» einen großen internationalen Erfolg gelandet“, teilte Christian Granderath, Leiter Abteilung Film, Familie und Serie (NDR) mit.«Das Helsinki-Syndrom» startet in der arte-Mediathek am Donnerstag, 3. November, die Fernsehausstrahlung ist am 17. und 24. November sowie am 1. Dezember jeweils ab 21.45 Uhr geplant. In der ARD Medidathek läuft die Serie ab Freitag, 4. November, die Fernsehausstrahlung übernimmt das NDR Fernsehen. Dienstags um 22.00 Uhr, beginnend ab 22. November, laufen die Geschichten.Jarmo Lampela, Redaktion YLE, Head of Drama: „YLE und ARTE kooperieren seit langem bei Kulturpro - grammen und Dokumentationen. YLE, NDR und ARTE haben zudem in den letzten Jahren die Möglichkeit erkundet, gemeinsam eine Drama-Serie zu produzie - ren. Und weil die Geschichte von «Helsinki-Syndrom» bei allen wunderbar ins Programm passte, ging dann letztlich alles überraschend schnell.“