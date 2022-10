Nickelodeon Animation setzt auf zahlreiche Plattformen

US-Fernsehen

Im Gegensatz zu der Mutterfirma unterhält man zahlreiche Verträge.

Im letzten Herbst hat Naito die Leitung von Paramount Animation übernommen, und seitdem hat der Umfang der potenziellen Programmgestaltung über die mit dem Unternehmen verbundenen Nickelodeon-Netzwerke, Paramount+ und Paramount Theatrical dem Netzwerk mehr Raum zur Expansion gegeben. «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» - der von Seth Rogen produzierte Spielfilm, der aus der neu gestalteten Nick-Zeichentrickserie «Turtles» hervorgegangen ist - soll im nächsten Sommer erscheinen. Nickelodeon-Filme von «PAW Patrol», «Blue's Clues» und «Baby Shark» sind ebenfalls in Planung, ebenso wie neue Filme von Paramount-Produkten wie «Transformers» und «Schlümpfe». Für Naito ist diese Fülle an Programmen eine Chance."Es ist eine riesige Aufgabe, und ich spüre definitiv die Kraft, gemeinsam stärker zu sein als getrennt", sagt Naito über ihren erweiterten Aufgabenbereich. "Zusammen können Nick Animation und Paramount Animation Serien und Kinofilme produzieren und ein Ziel für Künstler sein, die hier eine lange Karriere machen können. Wir produzieren so viele Inhalte, und das Ökosystem, das wir innerhalb unserer Studios haben, ist enorm. Künstler können hierher kommen, um an einer Vorschulserie, einer großen Kinderserie, einem Kinofilm, was auch immer, zu arbeiten und eine reiche Karriere zu machen."Wir machen so viele Inhalte, die auf bekannter Marken basieren, und in einer Welt, in der Franchise alles ist, ist es besonders wichtig, dass wir uns der Herstellung von Originalen verpflichtet fühlen", sagt Naito. "Und es gelten die gleichen Prüfsteine [für Originale und Franchises]. Welches Talent hat eine Vision für die Charaktere und die Erzählung? Denn die Originale sind das Herz und die Seele des Unternehmens; sie sind es, die uns relevant halten und die Bibliothek und das Geschäft auf Jahre hinaus erweitern. Wir konzentrieren uns sehr darauf, beides zu tun."Und das Großartige ist, dass wir die Kontrolle über unser gesamtes Programm haben, was bedeutet, dass wir strategisch planen können, wie wir alle unsere Sendungen veröffentlichen. Wir sind nicht mehr nur ein linearer Sender. Streaming, Paramount+, mehrere Netzwerke, digital, sozial, Kinofilme - es gibt so viele Mäuler zu stopfen."