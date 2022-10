Blumhouse arbeitet an «Five Nights at Freddy's»

Kino-News

Das Unternehmen konnte Emma Tammi als Regisseurin gewinnen.

Blumhouse ist bereit,umzusetzen. Die ehrwürdige Horror-Produktionsfirma hat Emma Tammi («The Wind») mit der Regie einer Adaption der beliebten Videospielserie beauftragt, die in einem Chuck E. Cheese-ähnlichen Kinderrestaurant namens Freddy Fazbear's Pizza spielt, in dem die animatronischen Kreaturen nach Ladenschluss auf Amokfahrt gehen.Tammi, der Spieleentwickler Scott Cawthon und Seth Cuddeback schreiben das Drehbuch. Cawthon und Jason Blum werden den Film über Blumhouse in Zusammenarbeit mit Striker Entertainment produzieren. Russell Binder ist einer der ausführenden Produzenten. Jim Henson's Creature Shop ist für die Kreation der bösen, mörderischen Kindermaskottchen verantwortlich. Die Dreharbeiten sollen im Februar 2023 beginnen.Die «Five Nights at Freddy's»-Videospielserie, die 2014 für PC und Konsolen auf den Markt kam, entwickelte schnell eine robuste und einfallsreiche Fangemeinde, was zum Teil auf den ungewöhnlichen Ansatz des Survival-Horror-Gameplays zurückzuführen ist. Anstatt durch das Restaurant zu navigieren oder die rasenden Animatronics zu bekämpfen, schlüpft der Spieler in die Rolle des Nachtwächters, der in seinem Büro bleiben und eine begrenzte Anzahl von körnigen Überwachungskameras und elektronischen Türkontrollen nutzen muss, um die Bewegungen der Kreaturen zu verfolgen. Wenn der Spieler fünf Nächte - und eine anschließende Bonusnacht - überlebt, gewinnt er das Spiel (indem er gefeuert wird).