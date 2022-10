«Barbara Salesch» nun auch am Nachmittag

TV-News

Die Fernsehstation aus Köln wird zeitgleich auch die Gerichtssendung mit Ulrich Wetzel an den Start bringen.

Am kommenden Montag startet nicht nur die neue Staffel von «Bauer sucht Frau», sondern auch kurzfristig der neue RTL-Nachmittag. Die Verantwortlichen haben am Programm geschraubt und werden künftig vier Stunden am Tag auf Gerichtsshows setzen.ist Montag, den 5. September 2022, um 11.00 Uhr auf Sendung. Bislang fuhr das Format gute 11,6 Prozent Marktanteil ein.Aber: Nur 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährige verfolgten die bisher 21 ausgestrahlten Episoden. Die meisten Zuschauer sind über 50 Jahre alt. Insgesamt kamen die bisherigen Folgen auf 0,45 Millionen Fernsehzuschauer. Salesch darf künftig zusätzlich um 15.00 Uhr auf Sendung gehen,ist ab 10. Oktober 2022 um 16.00 Uhr im Programm.Auf dem 10.00 Uhr-Slot wird ab Dienstag das Strafgericht mit Wetzel wiederholt. Mit dieser Programmänderung setzt die Fernsehstation RTL die zwei Ausgaben von «Die Retourenprofis» ab, die bislang zwischen 15.00 und 17.00 Uhr ausgestrahlt wurden.