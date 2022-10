Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Das Sommerhaus der Stars»? Punktete ProSieben mit einer neuen «TV total»-Ausgabe?

Das Erste schickte die Teile drei und vier vonauf Sendung. Diese erreichten nur noch 3,97 sowie 3,34 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, die Marktanteile beliefen sich auf 15,6 und 13,2 Prozent. Beim jungen Publikum wurden dieses Mal 6,7 und 4,7 Prozent verifiziert.undinformierten 2,36 und 2,02 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 10,4 und 10,8 Prozent. 4,9 sowie 7,9 Prozent fuhr man beim jungen Publikum ein.Das Primetime-Special vonwurde von 4,57 Millionen Zuschauern gesehen, dasschloss sich mit 4,10 Millionen an. Die zwei Sendungen erzielten 18,0 sowie 17,8 Prozent bei allen, aber auch 6,6 und 8,9 Prozent bei den jungen Menschen.unterhielt 1,57 Millionen Zuschauer, sodass man mit 0,63 Millionen jungen Leuten auf 11,6 Prozent Marktanteil kam. Das eingeschobenesicherte sich 1,33 Millionen Zuseher und 10,0 Prozent bei den Werberelevanten.lockte 1,22 Millionen Zuschauer zu Sat.1, in der Zielgruppe standen 11,8 Prozent auf der Uhr. Bei ProSieben schalteten 1,12 Millionen Zuseher beizu, fürblieben 0,37 Millionen Menschen dran. Die Marktanteile fielen mit 12,4 und 4,4 Prozent völlig unterschiedlich aus.Die Doku-Soapsundsorgten für 0,94 sowie 0,79 Millionen Zuschauer und 4,0 respektive 4,2 Prozent in der Zielgruppe. VOX zeigte, dies wollten 0,45 Millionen Menschen sehen. Nur 3,4 Prozent Marktanteil aus der Zielgruppe wurden eingefahren.begeisterte 0,86 Millionen Zuschauer, bei den jungen Menschen waren 6,1 Prozent dabei.