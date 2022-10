Jared Leto spielt Karl Lagerfeld

Kino-News

Der bekannte Schauspieler wird das Biopic auch produzieren.

Jared Leto wird die Hauptrolle in einem Biopic über Karl Lagerfeld spielen, den kultigen Modedesigner, dessen Karriere sich über 50 Jahre erstreckte, und diesen auch produzieren. Lagerfeld, der im Februar 2019 verstarb, ist vor allem für seine einflussreiche Rolle als künstlerischer Leiter von Chanel bekannt.Der Oscar-Preisträger wird die Hauptrolle spielen und den Film zusammen mit Emma Ludbrook über ihre Produktionsfirma Paradox produzieren. Das Projekt befindet sich noch in einem frühen Stadium. Ein Filmemacher für die Regie steht noch nicht fest."Karl war immer eine Inspiration für mich", sagte Leto in einem Statement. Der Schauspieler beschrieb Lagerfeld als einen "wahren Universalgelehrten, einen Künstler, einen Innovator, eine Führungspersönlichkeit und, was am wichtigsten ist, einen freundlichen Menschen". Righi, CEO der Marke Karl Lagerfeld, teilte mit, dass "im Laufe der Jahre mehrere Hollywood-Produzenten an sie herangetreten sind, die vorschlugen, eine Partnerschaft für einen Film über Karls ikonisches Leben einzugehen."