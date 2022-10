«Blutige Anfänger» startet schwach in die neue Staffel

Quotennews

Am Mittwoch begann die Ausstrahlung der vierten Runde, in der unter anderem Luise Emilie Tschersich eine Hauptrolle übernahm.

Nur zwölf neue Episoden hat das Zweite Deutsche Fernsehen vongeordert. Das Format mit Luise Emilie Tschersich, Martin Penaloza Cecconi und Ugur Ekeroglu war für die Mainzer Fernsehstation noch nie ein besonders großer Hit. Zum Start der neuen Staffel wurde ein LKW-Fahrer tot in seinem Führerhaus gefunden. 2,61 Millionen Zuschauer verfolgten den Fall „Willkommen in der Moko“, der von Isabella O.P. Krüger verfasst wurde. Die Marktanteile beliefen sich auf 11,3 und 3,8 Prozent.Die dritte-Primetime-Show ging am Mittwoch auf Sendung. Die zwei bisherigen Ausgaben verzeichneten 4,69 sowie 3,79 Millionen Zuschauer. Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling, Daniel Meyer und Walter "Waldi" Lehnertz feilschten mit den Kandidaten. Die von Horst Lichter moderierte Sendung wurde dieses Mal von 4,57 Millionen verfolgt, die zu 18,0 Prozent Marktanteil führten. Bei den jungen Menschen waren 0,38 Millionen dabei, die 6,6 Prozent Marktanteil brachten.Jochen Breyer präsentierte um 22.55 Uhr noch die Zusammenfassung der UEFA Champions League nach Hause. Die Begegnungen wollten sich 1,93 Millionen Zuschauer noch einmal anschauen, das ist die höchste Reichweite seit zehn Monaten. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich am Mittwoch auf 15,3 Prozent. Bei den jungen Menschen kamen die Highlights, Analysen und Interviews auf 0,27 Millionen und tolle 9,5 Prozent.