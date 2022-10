«The Taste» legt ordentlich zu

Quotennews

Mit der dritten Ausgabe der Staffel wurde ein neuer Höchstwert eingefahren. Bei den Werberelevanten lief es besonders gut.

Es gibt Sat.1-Shows, die laufen wie geschnitten Brot. Eine dieser Shows ist beispielsweise «Das große Backen», das am Sonntagvorabend eine große Zahl an Zuschauer anspricht. Am Mittwochabend kommttrotz dreieinviertel Stunden Laufzeit auf gute Werte.In der vergangenen Woche kam man nur noch auf 1,07 Millionen Fernsehzuschauer, bei den Umworbenen wurden 0,50 Millionen Zuseher gemessen. Klar, die 10,2 Prozent Marktanteil waren für die derzeitigen Verhältnisse super, aber im Anschluss wiederholte man die Vorwochenausgabe: Resultat: 70.000 Werberelevante.In dieser Woche erreichte die Sendung mit Alexander Herrmann, Tim Raue, Frank Rosin, Alexander Kumptner und Cornelia Poletto 1,22 Millionen Fernsehzuschauer und somit die höchste Reichweite seit 22. September 2021. Man sorgte für einen Gesamtmarktanteil von guten 5,6 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,60 Millionen erzielt, nur die Ausgabe vom 22. September 2021 lief in den Jahren 2022 und 2021 besser. Sehr gute 11,8 Prozent Marktanteil waren die Folge.Ab 23.35 Uhr ging die Vorwochen-Ausgabe los, die allerdings total floppte. 0,15 Millionen Zuseher wollten sich das nicht entgehen. Mit 0,05 Millionen jungen Menschen fuhr man einen Marktanteil von 3,2 Prozent ein. Bereits um 19.00 Uhr gingauf Sendung, doch beim Rinderfilet mit Berner Sauce scheiterten nicht nur die Teilnehmer. Auch Sat.1 konnte sich lediglich über 0,47 Millionen Zuseher freuen, die in der Zielgruppe 2,9 Prozent Marktanteil hervorriefen.