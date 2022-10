«Greys Anatomy» ohne Meredith Grey? Showrunnerin spricht

US-Fernsehen

Bei Krista Vernoff laufen die Fäden zusammen. Sie teilte mit, wie es mit der Serie weitergeht.

Wenn die 19. Staffel vonam 6. Oktober auf ABC Premiere feiert, wird Meredith Grey (Ellen Pompeo) im Mittelpunkt stehen, so wie sie es seit dem Debüt der Serie am 27. März 2005 getan hat. Meredith ist jetzt Chefärztin der Chirurgie am Grey Sloan Memorial Hospital und hat die Aufgabe, das chirurgische Praktikantenprogramm wieder aufzubauen, nachdem es in der letzten Staffel nach dem Tod eines Patienten aufgelöst wurde. Fünf dieser Assistenzärzte werden in dieser Staffel neue Charaktere sein.Doch die Hauptdarstellerin wird nur noch in acht Episoden der Staffel auftreten - obwohl alle Episoden weiterhin Merediths Stimme am Anfang und Ende haben werden. Neben der Entwicklung, die sie bei ihrer Produktionsfirma Calamity Jane vorantreibt, spielt Pompeo die Hauptrolle und ist ausführende Produzentin einer noch unbetitelten Serie bei Hulu, in der es um ein Paar geht, das ein Kind adoptiert, von dem sie glauben, dass es ein 8-Jähriger mit Zwergenwuchs ist - doch dann beginnen die Dinge innerhalb der Familie schief zu laufen.Vernoff hofft, dass «Grey's»-Fans durch die Besetzung mit diesen Neulingen an die frühen Jahre der Serie erinnert werden. "Das Blut der Serie - der Lebenssaft, der frühe Erfolg - handelte von den Auswirkungen des Versuchs, ein Chirurg zu werden, wenn man keine Ahnung hat, was man tut. Ich glaube, dass diese Serie noch lange läuft", sagte sie. "Ich denke, dass Ellen außergewöhnlich ist, und sie war für eine sehr lange Zeit ein besonderer Mittelpunkt dieser Serie. Und auch wenn ihre Karriere sie in eine andere Richtung führt, glaube ich, dass wir hier eine Serie mit vielen tollen Figuren haben, die unsere Fans lieben werden. Und diese neue Klasse von Praktikanten ist wirklich aufregend."