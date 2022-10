Jeffrey Dahmer-Serie «Monster» mit unglaublichen Aufrufzahlen

US-Fernsehen

Die Serie, die von Hollywood-Shocker-Produzent Ryan Murphy kommt, konnte bislang starke Zahlen vorweisen.

Ryan Murphys Jeffrey-Dahmer-Seriebricht neue Rekorde. In ihrer zweiten Woche in den Netflix Top-10-Charts ist die Serie die neuntbeliebteste englischsprachige Fernsehserie aller Zeiten auf Netflix geworden.Netflix misst die Gesamtpopularität, indem es die Sehstunden eines Titels in den ersten 28 Tagen auf dem Streaming-Dienst zählt. Nach 12 Tagen wurde «Monster» bereits 496,1 Millionen Stunden angesehen - und es bleiben noch 16 weitere Tage, um in der Hitliste noch weiter nach oben zu klettern. Den Zahlen von Netflix zufolge haben bisher mindestens 56 Millionen Haushalte alle 10 Episoden (insgesamt etwa 8,8 Stunden) der limitierten Serie konsumiert.Dies ist die zweite Woche, in der die von Evan Peters geleitete Serie auf Platz 1 der englischsprachigen TV-Charts steht. Zwischen dem 26. September und dem 2. Oktober wurde sie 299,84 Millionen Stunden lang gesehen und ist damit die zweitmeistgesehene englischsprachige Serie in einer Woche überhaupt. Staffel 4 von «Stranger Things» ist der einzige Netflix-Titel, der «Monster» in dieser Hinsicht übertrifft.