Neue Folgen von Till Reiners Show

TV-News

Bereits am kommenden Sonntag wird die neue Staffel in den Startlöchern stehen.

Der Kultursender 3sat hat drei neue Folgen vonangekündigt. Bevor Sebastian Pufpfaff zu ProSieben wechselte, übernahm er die Moderation der Show. Seit knapp zehn Jahren wird die Sendung im Kesselhaus der Berliner Kulturbrauerei gedreht und findet rund acht Mal jährlich in das Programm des Senders.Studio.TV.Film arbeitet an drei neuen Folgen. Die erste ist schon am Sonntag, 9. Oktober, um 20.20 Uhr zu sehen. Am 23. Oktober und am 6. November, jeweils sonntags um 20.15 Uhr, gibt es weitere Comedy-Auftritte. In der ersten Folge wird Till Reiners offenbaren, dass er sich mittlerweile am liebsten mit gleichaltrigen Freunden trifft und sich vom Party-Typ zum Brettspiele-Typ gewandelt hat.An seiner Seite hat es zahlreiche Komiker wie Maxi Gstettenbauer, Passun Azhand, Markus Barth, Tereza Hossa und Romano eingeladen. Gerade letzterer lebt in einer grenzenlosen Welt und dort scheint alles möglich: Rap, Metalkutten ebenso wie ein schlageresker "Schrei der Wildnis".