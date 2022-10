Amazon wird auch weiterhin fürs Kino produzieren

Kino-News

Die Kino-Betreiber können aufatmen, Amazon Studios-Chefin Jennifer Salke möchte weiter am bisherigen Geschäftsmodell festhalten.

Vor einigen Monaten hat Amazon das Filmstudio MGM offiziell komplett übernommen. Wie geht es mit dem Studio weiter? „Sie werden sehen, dass wir als Unternehmen noch mehr in den Film investieren werden. Sie werden mehr Investitionen und umfangreichere Möglichkeiten für Filme sehen.“, teilte Studio-Chefin Jennifer Salke dem „Variety“-Magazin mit.„Sie werden einen fließenderen Übergang zwischen Kino- und Streaming-Optionen für Filme sehen. Und dann gibt es noch ein Fernsehteam, das immer noch an großartigen Serien arbeitet, die außerhalb unseres Unternehmens existieren. Wir freuen uns auf mehr Zusammenarbeit im Laufe der Zeit.“Jennifer Salke bekräftigte, dass Filme in die Kinoauswertung kommen. „Mit all dem geistigen Eigentum und unserer wachsenden Strategie im Bereich Film wird es mehr Möglichkeiten geben“, so die Managerin. „Unser Ziel ist es, einige große Filme zu machen, die im Kino und dann im Streaming-Bereich einen hohen Wert haben werden. Unser Ziel ist es, erfolgreiche Filme zu machen. Wir alle wissen, dass das nicht einfach ist. Während wir die größeren Unternehmen um uns herum aufbauen und all die Dinge, die wir im werbegestützten Streaming tun, denken wir einfach über mehr Optionen für die Kunden nach.“