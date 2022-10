Neuer Chef für FOX Entertainment

Köpfe

Wade ersetzt Charlie Collier, der letzten Monat zu Roku wechselte.

Rob Wade wurde nach dem Ausscheiden des früheren Chefs Charlie Collier zum CEO von Fox Entertainment befördert. "Seit der Gründung von Fox Entertainment war Rob Wade ein integraler Bestandteil des Führungsteams, das für die Umsetzung der langfristigen Strategie verantwortlich ist, ein unabhängiges Medienunternehmen zu schaffen, das auf dem Broadcasting basiert, ein eigenes Content-Portfolio zu entwickeln und eine disziplinierte interne Infrastruktur aufrechtzuerhalten", sagte Lachlan Murdoch, Executive Chief und CEO von Fox Corp. in einer Erklärung am Donnerstag. "Mit seinem ausgeprägten kreativen Instinkt und seinem bewährten operativen Scharfsinn ist Rob Murdoch bestens geeignet, Fox Entertainment in ein aufregendes nächstes Kapitel seiner reichen Geschichte zu führen.""Ich fühle mich geehrt, dass mir die Aufgabe anvertraut wurde, Fox Entertainment mit einem außergewöhnlich talentierten Team, das ich sehr gut kenne, in die Zukunft zu führen, während wir das Erbe von Fox, das sich durch herausragende Geschichten, unternehmerische Energie und Innovation auszeichnet, weiter ausbauen", sagte Wade in einer Erklärung. "Es ist eine Zeit des Wandels in der globalen Unterhaltungslandschaft, die grenzenlose Möglichkeiten und vor allem Kreativität bietet, was die Aussichten hell und aufregend macht."Der Präsident von Fox Entertainment, Michael Thorn, der ebenfalls im Rennen um den Chefposten war, wird bleiben und sich weiterhin auf die Drehbuchinhalte des Senders konzentrieren, wobei er jetzt an Wade berichtet. Im Rahmen seiner erweiterten Zuständigkeit wird Wade sowohl die Inhalte des Senders als auch die eigenen Produktionsstätten beaufsichtigen, darunter das Animationsstudio Bento Box Entertainment, TMZ, MarVista Entertainment und Studio Ramsay Global sowie das Studio Fox Alternative Entertainment, das Produktionslabel Fox Entertainment Studios, Blockchain Creative Labs und die Vertriebseinheit Fox Entertainment Global.