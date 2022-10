Amazon setzt «Legend of Vox Machina» fort

TV-News

Die Animationsserie bekommt eine dritte Staffel, die gute Nachricht kam vor der Premiere von Season zwei.

wurde bei Amazon für eine dritte Staffel verlängert. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Panels der Serie auf der New York Comic Con. Staffel 1 hatte ein hochkarätiges Ensemble zusätzlicher Synchronsprecher, darunter Stephanie Beatriz, David Tennant, Indira Varma, Stephen Root, Dominic Monaghan, Khary Payton, Gina Torres, Rory McCann, Esme Creed-Miles und andere.Die Serie wurde bereits vor der Serienpremiere für eine zweite Staffel verlängert, wobei Staffel 2 im Januar anlaufen soll. In der offiziellen Beschreibung der neuen Staffel heißt es: "Nachdem Vox Machina das Reich vor dem Bösen und der Zerstörung durch das furchterregendste Machtpaar Exandrias gerettet hat, muss er die Welt erneut retten - diesmal vor einer finsteren Gruppe von Drachen, die als Chroma-Konklave bekannt ist."«The Legend of Vox Machina» basiert auf den Charakteren und Abenteuern von Critical Role, einer Webserie, in der eine Gruppe von Synchronsprechern zusammenkommt, um "Dungeons & Dragons" zu spielen. Die erste Staffel von «The Legend of Vox Machina» folgte dem Briarwood-Arc aus der ersten Kampagne von Critical Role.