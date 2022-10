Grünes Licht für «The Venery of Samantha Bird»

US-Fernsehen

Das Pay-TV-Unternehmen Starz hat die psychologische Thrillerserie mit Katherine Langford bestellt.

Starz hat grünes Licht für die psychologische Thrillerseriegegeben und Katherine Langford für die Titelrolle besetzt. Das achtteilige Drama folgt Samantha Bird, die ihre Familie in Neuengland besucht, ihre Jugendliebe wieder trifft und sich kopfüber in eine scheinbar perfekte Märchenromanze stürzt. Doch hinter diesem Fiebertraum verbirgt sich eine noch beunruhigendere Interpretation dieser Affäre. «The Venery of Samantha Bird» porträtiert die süchtig machende Liebe und die Auswirkungen, die eine Beziehung auf die Familien einer Kleinstadt hat.Langford ist vor allem durch ihre Rolle als Hannah Baker in «13 Reasons Why» auf Netflix bekannt. Zu ihren weiteren prominenten Rollen gehören Meg Thrombey («Knives Out»), Leah Burke («Love, Simon», Mara Carlyle («Spontaneous») und Nimue («Cursed»)."«The Venery of Samantha Bird» ist die perfekte Ergänzung zu unserem Angebot an provokanten, eindringlichen Geschichten, die sich an den weiblichen Blick anlehnen", sagte Kathryn Busby, President of Original Programming bei Starz. "Katherine ist ein unglaubliches Talent, das diese moderne Romanze über süchtig machende Liebe zum Leben erwecken wird."