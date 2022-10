«Ninja Warrior Germany» ist weiter gut in Form

Quotennews

Die 7. Staffel von «Ninja Warrior Germany» startete mit starken 15,6 Prozent in der Zielgruppe - Folge zwei konnte an den Auftakt-Erfolg anknüpfen.

Seit einer Woche ist RTL wieder im «Ninja»-Fieber. Köppen, Wontorra und Buschmann führen wie gewohnt durch die Show und mit 1,82 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,7 Prozent lief der Auftakt adäquat. Noch besser war jedoch die Leistung der Zielgruppe. Mit 0,86 Millionen Umworbenen konnte das RTL-Format in der siebten Runde mit starken 15,6 Prozent am entsprechenden Markt starten. So konnte der Auftakt der letzten Staffel, bei der 0,95 Millionen Werberelevante für ebenfalls 15,6 Prozent sorgten, wiederholt werden.Im letzten Anlauf 2021 verlor RTL mit der zweiten Folge der Staffel etwa 150.000 Zuschauer im Gesamten und rund 10.000 bei den 14- bis 49-Jährigen, die jeweiligen Marktanteile sanken von 8,3 auf 7,6 und von 15,6 auf 14,5 Prozent. Die zweite Folge der aktuellen Staffel verfolgten gestern 1,79 Millionen Gesamt-Zuschauer, es kam also ein Marktanteil von 7,4 Prozent zusammen. Im Vergleich zum Auftakt wiederholte sich also grob das Spiel der letzten Staffel, wenn auch aus Sicht der Quote etwas weniger verloren ging. Ebenfalls mit leichten Abstrichen, wenn auch noch immer erfolgreich, zeigte sich die Zielgruppe. Hier kamen 0,76 Millionen für die Werbewirtschaft wichtige Zuschauer zusammen, sodass sich 14,1 Prozent Marktanteil ergaben.Im Anschluss wollte Mario Barth mit seiner neuen Showan den guten Auftakt mit 0,97 Millionen Zuschauern und 0,39 Millionen Umworbenen (30. September) anknüpfen. Am zweiten Ausstrahlungs-Termin sollten gestern noch 0,9 Millionen Zuschauer bei RTL verweilen, der Marktanteil ergab 6,7 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen zeigten sich mit 0,34 Millionen und damit einhergehenden 10,2 Prozent weiter erfolgreich.