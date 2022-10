David Nevins bei Paramount Global entlassen

Köpfe

Die Aufsicht über die verschiedenen Abteilungen, die Nevins leitete, wird nun zwischen Chris McCarthy (der Showtime leitet), Tom Ryan und George Cheeks aufgeteilt.

Der langjährige Paramount Global-Manager David Nevins verlässt das Unternehmen. Diverse Quellen berichten, dass Nevins, der derzeit als Vorsitzender und CEO der Paramount Premium Group (zu der auch Showtime gehört) und als Chief Creative Officer von Paramount+ Scripted Series fungiert, nur etwas mehr als ein Jahr nach seiner Ernennung in die erweiterte Rolle von seinem Posten zurücktritt.Nevins wird offiziell zum Ende des Jahres ausscheiden. Als Teil der Umstrukturierung wird Showtime Networks nun unter die Aufsicht von Chris McCarthy und seinen Paramount Media Networks fallen. Das digitale OTT-Geschäft von Showtime wird nun von Tom Ryan bei Paramount Streaming geführt, während BET und Paramount Television Studios nun George Cheeks unterstellt sind, dem Präsidenten und CEO von CBS, der bereits als Chief Content Officer für Nachrichten und Sport bei Paramount+ verantwortlich war."Diese Veränderung hat uns auch die Möglichkeit gegeben, unsere Studios, Netzwerke und Streaming-Aktivitäten enger aufeinander abzustimmen, während wir unsere Vision und Strategie für die Zukunft umsetzen", sagte Paramount Global CEO Bob Bakish in einem Memo an die Mitarbeiter. "Zu diesem Zweck haben wir zusätzliche Anpassungen an unserer Führungsstruktur vorgenommen.""In den letzten Monaten bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich für die nächste Phase meines Lebens und meiner Karriere bereit bin", sagte Nevins in einer Mitteilung an die Mitarbeiter, die Variety am Donnerstag vorlag. "Die Branche wandelt sich rasant, und ich bin wirklich gespannt, was die Zukunft bringt.“