Chuck Lorre verkauft Sitcom an HBO Max

US-Fernsehen

Wird schon bald wieder ein neues «The Big Bang Theory» starten?

HBO Max hat einer neuen Comedyserie von Chuck Lorre und Nick Bakay mit Sebastian Maniscalco in der Hauptrolle einen direkten Serienauftrag erteilt. Die Single-Camera-Serie trägt den Titel HBO Max hat eine Serie mit acht Episoden in Auftrag gegeben. In der offiziellen Logline heißt es: "Ein altgedienter Buchmacher (Maniscalco) kämpft darum, die bevorstehende Legalisierung von Sportwetten, zunehmend instabile Kunden, Familie, Kollegen und einen Lebensstil zu überleben, der ihn an jede Ecke von Los Angeles treibt, hoch und niedrig."Lorre und Bakay sind als Co-Autoren und ausführende Produzenten an der Serie beteiligt. Maniscalco wird neben der Hauptrolle auch als ausführender Produzent fungieren, während Judi Marmel ebenfalls als ausführende Produzentin fungiert. Warner Bros. Television ist das Studio. Die Chuck Lorre-Produktionen stehen derzeit unter einem Gesamtvertrag bei WBTV. Es ist Lorres erste Serie bei HBO Max."Es ist ein absoluter Traum, mit Sebastian Maniscalco zu arbeiten - von dem ich schon seit Jahren ein Fan bin", sagte Lorre. "Mein erstes Projekt bei HBO Max mit einem so unglaublich begabten Comedian und an der Seite von Nick Bakay zu haben, ist eine Dreifachbelastung. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen."