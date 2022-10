TV-News

ARD Mediathek setzt französischen Megahit fort

Fabian Riedner von 05. Oktober 2022, 10:45 Uhr

Die ersten zwei Staffeln schlugen in Frankreich so gut ein, dass ABC Signature an einem amerikanischen Remake arbeitet.

Ob «Sherlock», «Einstein», «The Good Doctor» oder eben «HIP»: Krimiserien mit brillanten Ermittlern sind seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner. In Frankreich erreichte die erste Staffel im Frühjahr 2021 im Durchschnitt 9,57 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 41,7 Prozent. Die zweite Runde, die zwischen 12. Mai und 16. Juni auf Sendung ging, unterhielt 8,14 Millionen Zuseher und verbuchte 40,0 Prozent. Bei diesen Werten sind noch gar nicht die französischsprachigen Schweizer sowie die französischsprachigen Belgier inbegriffen. Die Serie schlug so gut ein, dass das Network ABC eine amerikanische Version bei ABC Signature bestellte.



Bereits seit geraumer Zeit sind die Folgen von Staffel eins in der Mediathek zu finden,



In den acht neuen Folgen macht sich das ewig ungleiche Duo daran, viele neue Fälle zu lösen und Verbrecher zu jagen. Ein Mord in den 1970er-Jahren, bei dem die einzige Zeugin jetzt an Alzheimer leidet, ein schiefgegangener Diebstahl auf einem Bauernhof, eine tote Richterin, die in Kürze ihr Urteil zum Tod eines jungen Business-School-Studenten fällen wollte, und die vermisste Leiche eines Kosmetikunternehmers – Morgane und Karadec müssen erneut ihre einzigartigen Fähigkeiten einsetzen und eng zusammenarbeiten, um die Mörder dingfest zu machen.

