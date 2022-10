7.000 Folgen: «Unter Uns» feiert im November Jubiläum

TV-News

Zum beeindruckenden TV-Jubiläum produziert die UFA eine Eventwoche, in der Sina und Bambi Hirschberger erneut heiraten wollen.

Liest man die Anfangsgeschichte der RTL-Soapkann man kaum für möglich halten, dass die Serie demnächst 28 Jahre und 7.000 Folgen auf dem Buckel hat. Der Start verlief eigentlich alles andere als nach Maß und war improvisiert. Eigentlich sollte «Unter uns» vor fast drei Jahrzehnten am 2. Januar 1995 auf Sendung gehen, da jedoch zum gleichen Zeitpunkt die ARD ihre Serie «Verbotene Liebe» ankündigte, wurde das RTL-Format kurzerhand auf den 28. November 1994 vorverlegt. 28 Jahre später feiert die Serie nun ein bemerkenswertes Jubiläum: Am 23. November wird die 7.000. Folge gesendet, weswegen RTL der Serie gleich eine Eventwoche spendiert, die vom 21. bis zum 25. November gesendet wird.RTL-Redakteurin Katharina Katzenberger, die bei «Unter Uns» seit der ersten Folge dabei ist, erinnert sich an den Beginn 1994: „Die Produktion saß damals noch in Hürth in Containern, neben dem Studio verlief eine Eisenbahnlinie, was den Dreh wegen vorbeifahrender Züge immer mal wieder unterbrochen hat. Und weil es noch kein richtiges Internet gab, brachte ein Kurierfahrer zweimal die Woche die Storylines und Drehbücher zu RTL nach Köln.“ Selbstredend haben sich die Produktionsumstände mittlerweile deutlich professionalisiert, sodass 130 Mitarbeiter und über 20 Schauspieler wöchentlich sechs neue Folgen in zwei großen Studios und dem mehrere hundert Quadratmeter großen Außenset der Schillerallee in Köln-Ossendorf entstehen lassen.RTL verspricht für die Eventwoche nun „Gänsehautmomente“, denn Sina (Valea Scalabrino) und Bambi Hirschberger (Benjamin Heinrich) freuen sich auf ihre große, jedoch bereits ihre zweite Traumhochzeit nach der Scheidung vor ein paar Jahren, die mit der ganzen Schillerallee gefeiert werden soll. Die neu zugezogene Jurastudentin Stella Richter (Bettine Langehein) wird von der Euphorie mitgerissen, plötzlich aber von ihrer Vergangenheit eingeholt: Ihr manipulativer Ex Marcel Geiss (Manuel Klein) taucht ebenfalls in der Schillerallee auf. Um von ihm loszukommen, hatte Stella ihren Tod vorgetäuscht. Doch Marcel hat Stella aufgespürt und bedroht nun Sina mitten in den Hochzeitsvorbereitungen mit einer Waffe. Sein perfider Plan: Stella soll ihn heiraten oder er tötet Sina.„In der heutigen Zeit ist es ein kleines Wunder die Folge 7.000 feiern zu können. Wer hätte das gedacht? Und das wir zu Beginn komplett ohne Handy produziert haben, unvorstellbar… Aber ernsthaft, es braucht ein absolut hochmotiviertes Team und eine auf Marathon ausgerichtete Bereitschaft immer die extra Meile gehen zu wollen. Genau das hat «Unter Uns» und macht «Unter Uns» aus! Vielen Dank dafür an alle vor und hinter der Kamera und an unseren Sender RTL!“, so Guido Reinhardt, Produzent UFA Serial Drama, das auch nach fast 30 Jahren noch immer die Produktion der Serie verantwortet.