Stühlchen, wechsle dich!

US-Fernsehen

Bei der US-Version von «The Voice» gibt es nach der Staffel zahlreiche Änderungen.

Nach mehr als einem Jahrzehnt beibereitet sich Blake Shelton darauf vor, sich zu verabschieden. NBC hat angekündigt, dass die nächste Staffel des Gesangswettbewerbs die letzte für Shelton sein wird. "Ich habe eine Weile mit mir gerungen und beschlossen, dass es für mich an der Zeit ist, nach Staffel 23 von «The Voice» zurückzutreten", sagte Shelton in einem Statement. "Diese Show hat mein Leben in jeder Hinsicht zum Besseren verändert und sie wird sich für mich immer wie ein Zuhause anfühlen."In Staffel 23 werden die neuen Coaches Niall Horan und Chance the Rapper vorgestellt. Die bei den Fans beliebte Coach Kelly Clarkson wird in Staffel 23 nach einer Pause zurückkehren. "Ich bin begeistert, in der nächsten Staffel von «The Voice» als Coach dabei zu sein", sagte der mit einem Grammy ausgezeichnete Rapper und Künstler Chance the Rapper. "Ich freue mich darauf, anderen Künstlern zu helfen, das nächste Level zu erreichen und das Beste aus dieser lebensverändernden Erfahrung zu machen. Macht euch bereit für #teamchance."«The Voice» ist bekannt für sein Spiel mit den Coaches und hat im Laufe der Jahre eine Vielzahl von A-Promis gesehen. Shelton ist der einzige Coach, der seit dem Debüt der Serie im Jahr 2011 mit der ursprünglichen Besetzung Shelton, Adam Levine, CeeLo Green und Christina Aguilera die ganze Zeit dabei war.