Felix Kammerer: Bei «Im Westen nichts Neues» 'viel Schlamm geschluckt'

14. Oktober 2022

Sein Zuhause ist aktuell noch die Schauspielbühne, mit der dritten Remarque-Verfilmung zielt Netflix auf den Oscar.

Die Leinwand wird zum Kriegsschauplatz. Denn «Im Westen nichts Neues», die dritte und erstmals deutsche Verfilmung des Romans von Erich Maria Remarque (1898-1970), kommt bald zu Netflix . Thema: Das Leiden junger deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg, die sich in den Schützengräben durch Schlamm wälzen müssen und nacheinander den Tod finden. Die Hauptrolle des Paul Bäumer ging an Felix Kammerer (27). Es ist seine erste große Filmrolle. Auf der Bühne hat sich der Österreicher längst einen Namen gemacht, gehört seit 2019 zum Ensemble des Wiener Burgtheaters. Sein Handwerk aber erlernte der bescheidene Newcomer in Berlin an der ‚Ernst Busch‘-Schauspielschule. Wir trafen ihn zum Gespräch im Adlon.Kiloweise! Ich war zwischendurch auch immer wieder unter der Dusche und sagte mir, da kann doch nicht noch mehr rauskommen. Aber dann findet man doch irgendwo wieder ein Körnchen.Na ja, das hatte schon einen ganz schönen Wumms. Es war total kalt und trocken. Die Haut bricht auf und man 45 Kilo Equipment – alles nass und voll mit Matsch. Abends duscht man sich ab und legt sich in Bett. Also: Wir sind zum Glück abends nach Hause gefahren. Es ist dann doch nur Film. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten.