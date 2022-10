discovery+ dreht Doku-Reihe über «Glee»

US-Fernsehen

Nicht etwa Disney+ wird die vielen Tragödien der Serie aufarbeiten.

Inzwischen gehört das Studio 20th Century, das einst «Glee» herstellte, zum Disney-Konzern. Nun aber macht sich Konkurrent discovery+ ans Werk, um die Kontroversen und Tragödien der Serie aufzuarbeiten. An Bord hat der Streamingdienst auch den amerikanischen Sender ID.Die Dokumentation von Ample Entertainment hat Zugang zu wichtigen Darstellern und Crew-Mitgliedern und lässt ihre Protagonisten aus erster Hand über ihre Zeit in der Serie berichten, die zwischen 2009 und 2015 ausgestrahlt wurde. Die Themen, die diskutiert werden, werden die Höhen und Tiefen der Produktion der Serie enthüllen und werden auch Aussagen von engen Familienangehörigen und Freunden der Darsteller und der Produktionscrew beinhalten.Die Serie hat noch keinen Titel, soll aber die komplizierten und schwierigen Themen behandeln, die die Schauspieler hinter den Kulissen erleben. So zum Beispiel der Verlust des Schauspielers Cory Monteith, der Finn spielte und an einer versehentlichen Überdosis Heroin starb.