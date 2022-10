Die Clintons schnappen sich Brenda Robinson

US-Fernsehen

Die Dokumentarfilm-Expertin soll die Filmfinanzierung übernehmen.

Hillary Clintons und Chelsea Clintons HiddenLight Productions hat die Branchenveteranin Brenda Robinson zur ersten Leiterin für Filmfinanzierung und Inklusionsstrategien ernannt. Robinson, Anwältin für Unterhaltungsrecht, Finanziererin und Produzentin, wird dafür verantwortlich sein, neue Partner für die HiddenLight-Produktionen in den Bereichen Film und Fernsehen zu gewinnen.Die Ernennung von Robinson steht für eine Reihe von Entwicklungen in der Strategie von HiddenLight, einschließlich der Nutzung von Zuschüssen und Eigenkapitalfinanzierung zur Entwicklung und Produktion von Projekten, die das Unternehmen später im Produktionszyklus auf den Markt bringt. Sie signalisiert auch den Wunsch, ein breiteres Spektrum von Geschichten mit einer Vielzahl von Stimmen zu erzählen.Das nächste Projekt von HiddenLight, das ausgestrahlt wird, ist der Dokumentarfilm «In Her Hands». Der Film, der mit dem Publikumspreis des 18. Camden International Film Festival ausgezeichnet wurde und das erste Projekt von HiddenLight für Netflix ist, feiert am 16. November weltweit auf Netflix und in ausgewählten Kinos Premiere.