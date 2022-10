hayu holt «Below Deck»-Spin-off kurz nach US-Start nach Deutschland

TV-News

Außerdem zeigt der NBCUniversal-Dienst neue Geschichte der «Real Housewives of Beverly Hills».

Reality-Nachschub für den Streamingdienst mit der spitzen Zielgruppe! Der NBCUniversal-Dienst hayu hat für den 2. November den Deutschlandstart des Spin-offsangekündigt, der in den USA beim Sender Bravo am Tag zuvor seine Premiere feiert. In dem Ableger-Format, das sich um das Leben von Crew-Mitglieder auf Superyachten dreht, hält Kapitän Kerry Titheradge die Crew der Motoryacht Mercury auf Kurs, während sie durch die gefährlich engen und atemberaubenden Fjorde in den Meeren Norwegens segeln.Neben Titheradge stehen auch Küchenchef Jess Condy, Bootsmann Lewis Lupton, Chefkoch Faye Clarke, die Stewardessen Kasie Faddah und Oriana Schneps sowie die Deckhelfer Kyle Dickard, Michael Gilman und Nathan Morely im Mittelpunkt, während die Passagiere spannende Momente beim Gleitschirmfliegen, Höhlenerforschen und extremen Hubschrauberflügen erleben. Doch innerhalb der Besatzung spitzen sich die Konflikte zu, was die Situation an Bord schnell hitzig werden lässt.Bereits am Donnerstag, 13. Oktober, startet hayu mit der Ausstrahlung neuer-Geschichten. Gastgeber Andy Cohen trifft auf Kyle Richards, Lisa Rinna, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais, Sutton Stracke, Crystal Kung Minkoff, Diana Jenkins und Freundin Kathy Hilton, um die emotionsgeladene zwölfte Staffel Revue passieren zu lassen. Der Streamingdienst zeigt die dreiteilige Reunion in den kommenden Wochen immer donnerstags, bei der es einen besonderen Überraschungsgast, eine Tequila-Verkostung und jede Menge hitzige Diskussionen und Familiendramen geben wird.