«Love Island» hat eine neue Moderatorin

England

Laura Whitmore wird künftig nicht mehr die Sendung von ITV2 moderieren.

hat mit der Moderatorin Maya Jama eine neue Moderatorin gefunden. Jama, die bereits «Glow Up: Britain's Next Make-Up Star» moderiert hat und früher eine Sendung für BBC Radio 1 moderierte, wird die Moderation von «Love Island» Anfang nächsten Jahres übernehmen, wenn die Serie für ihre Winterausgabe zurückkehrt, die in Südafrika spielt. Es wird die neunte Staffel der Show sein.Die bisherige Moderatorin Laura Whitmore war Anfang des Jahres zurückgetreten, um sich anderen Projekten zu widmen. Die Fans hatten Whitmore für ihre seltenen Auftritte in der Reality-Dating-Show kritisiert. Jama ist die dritte «Love Island»-Moderatorin innerhalb von drei Jahren, nachdem die ursprüngliche Moderatorin, Caroline Flack, 2020 durch Selbstmord starb."Es war nicht einfach, eine neue Moderatorin für die Nachfolge der wunderbaren Laura Whitmore zu finden", so Paul Mortimer, Director of Reality Programming bei ITV2. "Mit Maya Jama haben wir jedoch einen weiteren prominenten Fan der Show, der die «Love Island»-Familie hervorragend ergänzen wird. Cool, charmant und charismatisch – ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass Maya auch einen einzigartigen Moderationsstil in die Show einbringen wird, so wie Laura und natürlich die sehr vermisste Caroline Flack. Wir freuen uns sehr, sie an Bord zu haben."