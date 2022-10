«Herr Raue reist!» zu RTL Living

TV-News

Außerdem hat RTL Crime die Deutschlandpremiere des französischen Thrillers «I killed my husband – Ich hoffe Du bist tot» angekündigt.

Durch eine Kooperation der Deutschen Telekom und RTL Deutschland ist seit dem 1. September die MagentaTV-Sendungbeim Streamingdienst RTL+ verfügbar. Nun schlägt der Sternekoch Tim Raue mit seinem Format auch im linearen Fernsehen auf, denn RTL Living hat angekündigt «Herr Raue reist!» ab dem 7. November immer montags um 20:15 Uhr auszustrahlen. In der ersten von zwölf Folgen zieht es ihn nach Istanbul, wo er zeigen möchte, dass die türkische Küche mehr zu bieten hat als den in Deutschland beliebten Döner Kebab.Der Montag bleibt damit weiter in fester Hand diverser Kochformate. Um 21:05 Uhr folgt, um 22:20 Uhr istprogrammiert, ehe ab 23:05 Uhrwiederholt wird. Am Dienstag geht es von der Küche derweil in den Garten, denn ab dem 8. November zeigt RTL Living die dritte Staffel der britischen Sendungals Deutschlandpremiere. Darin kümmert sich Charlie Dimmock mit den Rich-Brüdern um die Renovierung heruntergekommener Gärten.Parallel zur «Garden Rescue»-Ausstrahlung feiert bei RTL Crime die französische Thriller-Serie, die vom Schöpfer der gefeierten französischen Polizeiserie «Trauma» stammt. Immer dienstags um 20:15 Uhr zeigt der Pay-TV-Sender eine Folge der sechsteiligen Staffel. Darin wird die Geschichte von Anna (Erika Sainte) erzählt, einer traumatisierten Ehefrau und liebenden Mutter, die für ihre eigene und die Sicherheit ihres Sohnes bereit ist, sich des Mordes schuldig zu machen. Sie ist die Ehefrau des angesehenen Anwalts Manuel Viera (Antoine Gouy), der seine Frau als gewalttätiger Tyrann misshandelt. Um sich selbst und ihren acht-jährigen Sohn Julius zu schützen, hat sie ihren eigenen Ehemann ermordet – so glaubt sie. Bis zum Tag der Verhandlung wurde die Leiche ihres Mannes aber nie gefunden und nun kommt heraus, dass er gar nicht tot und ihr Sohn in großer Gefahr ist. Anna begreift, dass sie keine andere Wahl hat, als aus dem Gerichtsgebäude zu entkommen. Als Flüchtige und meist gesuchte Frau der Stadt beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit für sie. Regie führte Rémy Silk Binisti nach den Drehbüchern von Sophie Dab, Rémy Silk Binisti, Lucie Frejaville und Justine Kim Gautier.