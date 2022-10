«Wer weiß denn sowas?» kehrt mit 25-Stunden-Marathon zurück

TV-News

Zum Staffelstart der ARD-Quizsendung hat man sich etwas besonderes einfallen lassen und lässt Kai Pflaume und Co. 25 Stunden live auf Sendung.

Noch bis zum 21. Oktober besetzt Alexander Bommes den Sendeplatz um 18:00 Uhr im werktäglichen Programm von Das Erste . Die vorerst letzte Sendewoche wurde bereits als Eventwoche nach dem Spielprinzip „Allein gegen Alle“ angekündigt. Ab dem 24. Oktober wird dann wieder Kai Pflaume gemeinsam mit Bernhard Hoëcker und Elton den Sendeplatz am Vorabend mitübernehmen. Und auch für diese Quizsendung hat sich der öffentlich-rechtliche Sender etwas Besonderes einfallen lassen.Zum Start der neuen Staffel gibt es einen „25-Stunden-Live-Quizmarathon“. Im linearen Fernsehen werden zunächst zwei Folgen am Stück live gesendet, bevor es dann um 19:45 Uhr live in der ARD Mediathek weitergeht. Bis zum Folgetag um 18:50 Uhr wird dann durchgehend und live vor Studio-Publikum weitergequizzt. Es finden sechs Live-Sendungen im Ersten parallel zu einer 25-stündigen Live-Strecke in der ARD Mediathek statt. Neben der Eröffnungsdoppelfolge wird am Dienstag, 25. Oktober 2022, um 00:40 Uhr sowie um 11:15 Uhr jeweils noch eine Live-Sendung im Ersten ausgestrahlt, ehe das große Finale als Doppelfolge live ab 17:15 Uhr gesendet wird.„Das ist echtes Event Fernsehen und ein mega spannendes Selbstexperiment mit der Frage 'Was ist nach 25 Stunden live und ohne Schlaf noch von mir übrig?'. Auf jeden Fall ist es für mich die perfekte Verbindung von linearem Fernsehen im Ersten und dem Onlineangebot der ARD-Mediathek“, erklärt Moderator Kai Pflaume.Daniela Hagemann, Producerin bei UFA Show & Factual, fügt an: „Das gesamte Team ist hellauf begeistert und stellt sich gerne diesem unglaublich spannenden Experiment. Der 25-Stunden-Marathon ist für uns alle eine Wundertüte, die mit Sicherheit voller Überraschungen und lustiger Momente stecken wird.“Frank Beckmann, ARD-Koordinator Vorabendprogramm: „Ein Event, das es so im Ersten und der Mediathek noch nicht gegeben hat. Ich bin gespannt, wie schlagfertig Kai, Bernhard und Elton in der 25. Stunde noch sein werden. Und all das nutzen wir, um Menschen mit Herz einen Tag lang eine große Bühne geben zu können. Die Idee von Kai und seinem Team zeigt einmal mehr, was öffentlich-rechtliche Unterhaltung leisten kann“.«Wer weiß denn sowas?» ist eine Produktion UFA Show & Factual, die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk (NDR).