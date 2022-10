«Der Preis ist heiß» kehrt bereits Anfang November zurück

TV-News

RTL hat zudem neue Folgen von «Denn sie wissen nicht, was passiert» sowie die Free-TV-Premiere der RTL+-Dokuserie über Bushido angekündigt.

Nach zwei Folgen im Mai und Juni, die mit tollen Zielgruppen-Quoten von 17,1 und 13,5 Prozent punkteten, hatte RTL noch eine weitere Ausgabe vonfür die Vorweihnachtszeit angekündigt. Nun geht es doch schneller als gedacht und Harry Wijnvoord wird bereits am Mittwoch, den 9. November, um 20:15 Uhr auf die Show-Bühne zurückkehren und die dritte Ausgabe der Gameshow gemeinsam mit Thorsten Schorn moderieren. Die zweistündige Sendung wird aber nicht die letzte sein, wie Wijnvoord im Sommer verkündete. Sechs weitere Ausgaben sollen produziert werden ( Quotenmeter berichtete ).Unterdessen hat RTL weitere Neuware für die Primetime angekündigt. So zeigt der Kölner Sender die sechsteilige RTL+-Dokuserieam 10. November um 20:15 Uhr. Statt der sechs einzelnen Folgen zeigt man die Doku bis Mitternacht in zwei Teilen. Beim Streamingdienst erscheint die Doku-Reihe am 19. Oktober. Darin wurde Anis Mohamed Youssef Ferchichi, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, und seine Familie 24 Monate von einem Kamerateam begleitet. In dieser Zeit hat Ferchichi und seine Frau Anna die dramatische Geburt der Drillinge erlebt und ist mit den Kindern nach Dubai gezogen. Hinter der Produktion steht die Good Guys Entertainment GmbH.Etwas leichtere Unterhaltungskost verspricht RTL derweil am Samstag, 5. November, wenn Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Thomas Gottschalk wieder die Bühne betreten und nicht wissen, was auf sie zukommt. Am 5. und 12. November sind zwei neue Folgen vongeplant.