Soul Train Awards kehren nach Las Vegas zurück

US-Fernsehen

Der Paramount-Sender BET hat den Ausstrahlungstermin nun festgezurrt.

BET bringt diezurück nach Las Vegas. Der Sender gab am Donnerstag bekannt, dass die jährliche Veranstaltung 2022 am Sonntag, den 13. November, in der Stadt der Sünde aufgezeichnet wird. Bei der Preisverleihung werden die besten Künstler des Jahres aus den Bereichen Soul, R&B und Hip-Hop ausgezeichnet.Die Nominierten der «Soul Train Awards», die von einer Abstimmungsakademie aus Insidern der Musikindustrie, Künstlern und Moderatoren ausgewählt werden, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. BET sagte auch, dass es die lokalen Covid-19-Protokolle in Zusammenarbeit mit den Bezirksbeamten von Las Vegas einhalten wird.Die letztjährigen «Soul Train Awards» fanden in New York im Apollo Theatre in Harlem statt und wurden von Tisha Campbell und Tichina Arnold moderiert, die als Co-Moderatorinnen zurückkehrten. Ashanti wurde mit dem "Lady of Soul"-Award ausgezeichnet, Maxwell erhielt den "Legend"-Award und Ciara sowie Russell Wilson und Marley Dias bekamen den "Souls of Justice"-Award.