«Hotel Barcelona»: ZDF dreht neue Herzkino-Reihe

TV-News

Außerdem steht «Bergretter»-Darsteller Sebastian Ströbel für «Liebe kennt keinen Unterschied» vor der Kamera.

Das ZDF hat Nachschub für die Programmfarbe „Herzkino“ angekündigt. Derzeit wird in Barcelona der Zweiteilergedreht, die von Dreamtool produziert werden. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen die Besitzer-Familie und die Angestellten einer exklusiven Nobelherberge inmitten der spanischen Metropole. Die Hauptrollen spielen Mina Tander, Vladimir Burlakov, Herbert Knaup und Inka Friedrich.Die Geschichte der Autoren Sebastian Wehlings und Christian Lyra inszeniert der Regisseur Christian Theede. Als Produzent fungiert Stefan Raiser. Einen Sendetermin- oder -zeitraum nannte der Mainzer Sender noch nicht, versprach aber „Liebe, Intrigen und die Geheimnisse einer angesehenen Hoteliersfamilie“. Die Dreharbeiten dauern noch bis 28. November an.Bereits seit dem 27. September und noch bis zum 4. Dezember steht derweil Sebastian Ströbel («Die Bergretter») für zwei „Herzkino“-Filme unter dem Arbeitstitelvor der Kamera. Die Dreharbeiten finden im Raum Hamburg und in Istrien statt. Ströbel verkörpert Alex Haferkamp, den Vater von Felix (Benjamin Raue), eines jungen Mannes mit Down-Syndrom, der sich mit seiner Freundin Emma (Juliane Siebecke) ans Mittelmeer absetzt. Kennengelernt hatten sich die beiden in der integrativen Theatergruppe der Landwirtin Elisa (Anna Maria Sturm). Mit der aufregenden Suche der Ausreißer – Felix ist dringend auf Herzmedikamente angewiesen – beginnt auch für den fürsorglichen Vater der Weg in ein völlig neues Leben.Die neue Reihe ist eine Produktion der ndF neue deutsche Filmgesellschaft für Fiction Magnet, Produzentin ist Gabriela Brenner. Regie führt Peter Stauch nach dem Drehbuch von Anja Flade-Kruse und Claudia Kaufmann.